Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 16:27

Байдарка с двумя детьми и взрослыми перевернулась на озере в Ленобласти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dovran Sapar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dovran Sapar

В Приозёрском районе Ленинградской области спасатели помогли выбраться на сушу пассажирам перевернувшейся байдарки. В ней находились четверо взрослых и двое детей. Инцидент произошёл на озере Вуокса. О случившемся пишет в Max региональный МЧС.

«Спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области города Приозёрск эвакуировали всех в безопасное месторасположение, пострадавших нет», — сказано в тексте.

Правила написаны кровью: Спасатель — о роковой иллюзии, из-за которой россияне гибнут на SUP-бордах
Правила написаны кровью: Спасатель — о роковой иллюзии, из-за которой россияне гибнут на SUP-бордах

Ранее в Калининграде блогер из Москвы устроил дрифт на арендованном катере и едва не утопил детей на байдарках. Инцидент произошёл на реке Прегола, когда лихач проезжал мимо набережной Карбышева, где занимались воспитанники детской спортшколы 10–12 лет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • МЧС России
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar