ВС РФ уничтожили склад с западным вооружением для ВСУ в порту Южный

Российские военные нанесли удар по складу в порту Южный под Одессой, где хранилось военное имущество, поставленное западными странами для украинских вооружённых сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Цель была успешно поражена. Речь идёт о складе государственного предприятия «Морской торговый порт Южный», который использовался для приёма и хранения вооружений и техники, поступающих из-за рубежа.

Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли групповые удары по портам Одессы и Черноморска. В результате удара уничтожены топливные ёмкости, два сборочных участка для беспилотников (в том числе для UJ-22), арсенал со снарядами и пожарное судно.