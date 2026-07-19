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19 июля, 16:43

ВС РФ уничтожили склад с западным вооружением для ВСУ в порту Южный

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные нанесли удар по складу в порту Южный под Одессой, где хранилось военное имущество, поставленное западными странами для украинских вооружённых сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Цель была успешно поражена. Речь идёт о складе государственного предприятия «Морской торговый порт Южный», который использовался для приёма и хранения вооружений и техники, поступающих из-за рубежа.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли групповые удары по портам Одессы и Черноморска. В результате удара уничтожены топливные ёмкости, два сборочных участка для беспилотников (в том числе для UJ-22), арсенал со снарядами и пожарное судно.

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Александра Мышляева
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