ВС РФ уничтожили пять резервуаров с ГСМ для ВСУ в Одесской области

Российские военные нанесли точный удар по пяти резервуарам с горюче-смазочными материалами, которые предназначались к отправке для техники ВСУ. Вражеские объекты находились вблизи посёлка Новые Беляры Одесской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В районе населённого пункта Новые Беляры (15 км северо-восточнее порта Одесса, — Прим. Life.ru) — пяти резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ», — говорится в тексте.

Также сообщалось, что ВС России ударили по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области. Атака проводилась с использованием реактивных ударных БПЛА «Гербера-4 Сикер».