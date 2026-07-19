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19 июля, 16:45

ВС РФ уничтожили пять резервуаров с ГСМ для ВСУ в Одесской области

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные нанесли точный удар по пяти резервуарам с горюче-смазочными материалами, которые предназначались к отправке для техники ВСУ. Вражеские объекты находились вблизи посёлка Новые Беляры Одесской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В районе населённого пункта Новые Беляры (15 км северо-восточнее порта Одесса, — Прим. Life.ru) — пяти резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ», — говорится в тексте.

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Также сообщалось, что ВС России ударили по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области. Атака проводилась с использованием реактивных ударных БПЛА «Гербера-4 Сикер».

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Татьяна Миссуми
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