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19 июля, 16:58

«Самому близкому другу»: Глава МИД КНДР передала Путину тёплые слова от Ким Чен Ына

Глава МИД КНДР передала Путину «тёплый, товарищеский привет» от Ким Чен Ына

Владимир Путин и Цой Сон Хи. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Владимир Путин и Цой Сон Хи. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле передала ему «тёплый, товарищеский привет» от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«Позвольте мне по [его] поручению с уважением передать теплый, товарищеский привет от уважаемого председателя государственных дел товарища Ким Чен Ына в адрес самого близкого и дорогого друга — товарища президента Путина», — сказала дипломат.

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Также в ходе встречи в Кремле президент Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Кремле заявил, что Россия никогда не забудет подвига корейских военнослужащих в Курской области, и их доблесть, отвага и героизм были отмечены наградами. Он также подчеркнул, что будет чтить корейских героев наравне с соотечественниками и выразил благодарность Пхеньяну за поддержку специальной военной операции.

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Анастасия Никонорова
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