«Обогнала Тейлор Свифт»: Катя Лель находится в приятном шоке после бума на песню «Мой мармеладный»

Певица Катя Лель фиксирует значительное омоложение своей фан-базы на фоне возрождения популярности хита двадцатилетней давности. Об этом артистка рассказала на VK Fest, это снял корреспондент Life.ru

Катя Лель заявила о росте молодой аудитории после успеха хита. Видео © Life.ru

«Тренд залетел в западные чарты и мы оказались в тройке мирового чарта Spotify с «Мой мармеладный». Впервые песня на русском языке так хорошо себя проявила, обогнав песню Тейлор Свифт: 100 млн просмотров в день — это наивысший показатель того, что могло произойти в моей вселенной», — заявила Лель.

По её словам, она испытывает искреннюю радость от того, что поколение, любившее трек два десятка лет назад, внезапно сменилось совершенно юными слушателями. Сама певица признаётся, что ей льстит стремительное взросление молодёжной аудитории вокруг её творчества.

Ранее Катя Лель едва не получила серьёзные травмы на съёмках — она чуть не лишилась рук и ног, упав с вращающейся декорации. Певица рассказала, что инцидент произошёл после номера: в темноте она направилась за ведущим Алексеем Воробьёвым, думая, что идёт за кулисы, но на самом деле шагнула на вращающуюся конструкцию, которая в какой-то момент обрушилась. Артистка призналась, что не запомнила момента падения — лишь оглушительный грохот и приземление на руки и ноги.