Катя Лель едва не лишилась рук и ног на съёмках шоу из-за обрыва декорации

Заслуженная артистка России Катя Лель пережила серьёзный инцидент на съёмочной площадке, едва не оставшись без рук и ног. О случившемся певица рассказала в интервью Пятому каналу на светском мероприятии.

Катя Лель упала с декораций на съёмках шоу. Видео © Пятый канал

По словам исполнительницы хита «Мой мармеладный», несчастный случай произошёл после выступления. Она последовала за ведущим Алексеем Воробьёвым и другими участницами в полной темноте, будучи уверенной, что движется в сторону кулис. На самом деле она ступила на вращающуюся декорацию, которая внезапно оборвалась.

Артистка призналась, что не поняла, как именно упала — в один миг раздался оглушительный грохот, и она со всего маху приземлилась на руки и ноги. По её словам, в тот момент ей показалось, что кто-то незримо поддержал её, и она инстинктивно сгруппировалась наподобие кошки.

К месту падения немедленно бросились ведущий, врачи и другие участники проекта, чтобы оказать помощь. Подробности о возможных травмах и самочувствии артистки не уточняются.