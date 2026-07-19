«Ни тверк, ни рэп искусством не являются»: Лоза прошёлся по музыкальному вкусу молодёжи

Исполнитель и композитор Юрий Лоза пожаловался на подход современной молодёжи к искусству. Артист раскритиковал повальное увлечение рэпом и тверком в школах. А это артист искусством не считает. Об этом певец рассказал на VK Fest, который снимал Life.ru.

Он привёл в пример современных школьников. Если спросить старшеклассников, способен ли кто-то из них сыграть на музыкальном инструменте, они признают, что нет. Зато читать рэп умеют почти все, уверен артист. Ситуация с танцами складывается похожим образом. Девушки редко владеют классическим пасодоблем, однако тверк танцуют повсеместно, указал он.

«Поэтому ни тверк, ни рэп искусством не являются», — заключил артист.

Юрий лоза о современной эстраде. Видео © Life.ru

Композитор также раскритиковал современный подход к написанию музыкальных композиций. По его словам, авторы сначала придумывают барабанную партию. Затем они добавляют отдельные музыкальные фрагменты. Только после этого исполнители решают, о чём именно будет текст. Чаще всего они выбирают тему любви. Музыкант считает такой метод работы ошибочным.

«По-моему, это всё-таки как-то слегка обедняет творчество, потому что идея, которая должна быть во главе всего, приходит последней», — добавил музыкант.

Ранее артист опроверг слухи о личном знакомстве с Татьяной Куртуковой. Эта исполнительница прославилась благодаря хиту «Матушка-земля». Лоза заверил публику, что никогда не встречался с ней лично и не вёл с ней переписку. Композитор подтвердил, что действительно предлагал свою композицию «Ёлочки-сосёночки». Однако все переговоры он вёл исключительно с представителями певицы.