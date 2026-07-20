Клопп объявил о скором назначении главным тренером сборной Германии

Немецкий специалист Юрген Клопп сообщил, что в ближайшие дни официально возглавит сборную Германии по футболу. По его словам, объявление о назначении должен сделать Немецкий футбольный союз (DFB).

«Мы уже близки к тому, чтобы сделать официальное заявление. В идеале это произойдёт в ближайшие несколько дней», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

Сборная Германии завершила выступление на чемпионате мира 2026 года уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти. После вылета команды DFB расстался с главным тренером Юлианом Нагельсманом и начал переговоры с Клоппом. Ранее в федерации подтвердили, что стороны согласовали ключевые условия будущего контракта, а финализация сделки зависит от урегулирования формальностей с нынешним работодателем специалиста — компанией Red Bull.

По информации немецких и британских СМИ, соглашение с 59-летним тренером будет рассчитано до окончания чемпионата мира 2030 года.

Клопп считается одним из самых титулованных немецких тренеров современности. Он дважды приводил дортмундскую «Боруссию» к чемпионству в Бундеслиге, а с «Ливерпулем» выиграл Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С 2024 года специалист занимает должность руководителя глобального футбольного направления Red Bull.

Ранее Life.ru рассказывал, что экс-тренер «Локомотива» Славен Билич возглавит сборную Хорватии по футболу. На этом посту он сменил многолетнего наставника Златка Далича, который ушел в отставку после чемпионата мира 2026 года.