США отказались от украинских технологий перехвата дронов

США отказались принять предложение Украины о передаче технологий для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил заместитель председателя комитета по разведке Сената США Марк Уорнер в эфире телеканала CBS.

Американский сенатор обратил внимание на резкую разницу в стоимости средств поражения и целей. По его словам, Вашингтон вынужден использовать ракеты стоимостью около 2,5 млн долларов против беспилотников, цена которых может составлять примерно 50 тыс. долларов. Уорнер заявил, что украинские разработки позволяют решать подобные задачи значительно дешевле.

При этом законодатель не уточнил, какие именно технологии предлагал Киев и когда американская сторона отказалась от их передачи. Также неизвестно, связано ли решение с нынешней администрацией США или было принято ранее.

До этого президент США Дональд Трамп допускал возможность закупки украинских беспилотников. Однако ещё в марте он заявлял, что американские вооружённые силы способны самостоятельно противостоять иранским дронам и не нуждаются в помощи других стран.

Ранее Life.ru писал, что США начали оформление лицензии для Украины на производство ракет для комплексов Patriot. Разрешение может открыть Киеву возможность выпускать боеприпасы самостоятельно или совместно с американскими предприятиями. Однако сроки получения лицензии пока неизвестны: согласование документов может занять несколько месяцев.