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19 июля, 21:27

Германия изменила позицию по переговорам с Россией, начав поиск диалога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / multitel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / multitel

В Германии произошли изменения в подходе к возможным переговорам с Россией – Берлин стал больше ориентироваться на прагматичный диалог и поиск рабочих каналов связи. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, внутри немецкого руководства произошёл так называемый «сдвиг настроения». Речь идёт о попытках выработать менее конфронтационный подход и подготовить почву для будущих контактов.

«В отношении Германии к переговорам с Россией произошёл «сдвиг настроения», и велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи», – говорится в публикации.

При этом конкретные форматы возможного диалога и его участники пока не определены. Источник The Times отметил, что работа над инициативами идёт без чёткой координации.

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Ранее Life.ru писал, что бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал Европу начать переговоры с Москвой после заявления Владимира Путина о готовности к диалогу. По мнению политика, ЕС мог бы проверить на практике возможность дипломатических контактов, согласовав позицию с Украиной. Габриэль отметил, что сам факт предложения переговоров уже может стать поводом для поиска посредников и новых форматов общения.

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Юния Ларсон
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