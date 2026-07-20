Германия изменила позицию по переговорам с Россией, начав поиск диалога

В Германии произошли изменения в подходе к возможным переговорам с Россией – Берлин стал больше ориентироваться на прагматичный диалог и поиск рабочих каналов связи. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, внутри немецкого руководства произошёл так называемый «сдвиг настроения». Речь идёт о попытках выработать менее конфронтационный подход и подготовить почву для будущих контактов.

«В отношении Германии к переговорам с Россией произошёл «сдвиг настроения», и велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи», – говорится в публикации.

При этом конкретные форматы возможного диалога и его участники пока не определены. Источник The Times отметил, что работа над инициативами идёт без чёткой координации.

Ранее Life.ru писал, что бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал Европу начать переговоры с Москвой после заявления Владимира Путина о готовности к диалогу. По мнению политика, ЕС мог бы проверить на практике возможность дипломатических контактов, согласовав позицию с Украиной. Габриэль отметил, что сам факт предложения переговоров уже может стать поводом для поиска посредников и новых форматов общения.