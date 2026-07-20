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19 июля, 21:38

Спасатели эвакуируют туристов, унесённых ветром на Ладожском озере

Обложка © VK / Аварийно-спасательная служба ЛО

Обложка © VK / Аварийно-спасательная служба ЛО

Сильный ветер в Ленинградской области вынес группу из 14 человек на лодках в акваторию Ладожского озера. Туристы начали маршрут из Приозерска по реке Тихая. Сотрудники регионального управления МЧС сообщили подробности операции по спасению.

Спасатели уже доставили троих детей в посёлок Берёзово. Ещё одного взрослого и ребёнка специалисты отвезли в Приозерск. Шесть взрослых и один ребёнок находятся в безопасности. Эти люди ждут эвакуации на острове Селькамарьянсаари.

Поиски ещё двух человек сейчас продолжаются. Местные спасатели и добровольцы ведут активную работу на воде и на суше.

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Лия Мурадьян
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