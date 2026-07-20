Мадьяр предложил шахматистке Юдит Полгар стать президентом Венгрии

Должность президента Венгрии предлагают всемирно известной шахматистке Юдит Полгар. Об этом 19 июля сообщил Петер Мадьяр.

«Юдит Полгар, которую сегодня рекомендуют на пост президента признанные венгерские общественные деятели, — именно такой человек, поэтому я встречусь с ней завтра и спрошу, готова ли она», — написал он соцсети X.

Политик отметил потребность страны в мире и сплочённости. Венграм необходим лидер, вызывающий уважение и гордость. Глава правительства рассматривает пост президента как особое служение. Главная задача такого лидера состоит в защите интересов всех граждан.

Юдит Полгар представляет Венгрию. В 1991 году она получила звание гроссмейстера и выиграла национальный чемпионат страны. Эта шахматистка остаётся единственной женщиной в истории с рейтингом выше 2700 баллов. С 1991 по 1994 год она удерживала статус самого молодого гроссмейстера на планете. Спортсменка официально завершила карьеру в 2014 году. Она приняла это решение после участия в 41-й шахматной олимпиаде в Норвегии. В декабре 2018 года международная федерация ФИДЕ назначила Юдит Полгар своим почётным вице-президентом.

Предыдущий глава государства Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к конституции 18 июля. Этот документ вступил в силу и автоматически прекратил его полномочия. Сейчас спикер парламента республики временно выполняет функции лидера страны.