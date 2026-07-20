Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал отцом в четвёртый раз

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга Уши стали родителями в четвёртый раз. Политик сам сообщил о пополнении в семье в социальной сети X, подчеркнув, что мать и новорождённый чувствуют себя хорошо.

Роды прошли в военно-медицинском Центре им. Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.

«Мы рады объявить, что сегодня утром родился наш малыш Алек Нил Вэнс», – написал Джей Ди.

Семейная пара уже воспитывает дочь и двух сыновей, а появление нового ребёнка стало четвёртым родительским опытом вице-президента. По словам Вэнса, семья счастлива и благодарна за здоровье мамы и малыша.

Ранее Life.ru писал, что Джей Ди Вэнс обсуждал инопланетян у Пентагона. Политик высказал сомнения в существовании скрытых останков пришельцев и секретных баз, отметив, что пока не видел убедительных доказательств. В подкасте с Джо Роганом он уточнил: «Есть некоторые свидетельства об этих обломках, есть рассекреченные видео… Возможно, есть какие-то доказательства. Я не утверждаю, что они есть или их нет. Я просто не знаю. Стараюсь в этом вопросе оставаться непредвзятым».