Число сбитых на подлёте к Москве дронов с полуночи выросло до 58

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны сбили ещё 20 беспилотных аппаратов на подлёте к столичному региону. Эту информацию обнародовал мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале.

Градоначальник оставил краткую запись о результатах работы оборонительных систем.

«20 беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны», — написал мэр.

Общее количество нейтрализованных дронов с начала текущих суток выросло до 58 единиц. На участках падения фрагментов аппаратов уже трудятся бригады столичных экстренных служб. Специалисты оперативно осматривают территорию и обеспечивают безопасность.

Ранее Сергей Собянин уже отчитывался о ходе отражения атаки. В предшествующих сообщениях он указал на ликвидацию 38 дронов, которые направлялись в сторону российской столицы. Работа систем ПВО продолжается в штатном режиме для надёжной защиты города.