ПВО уничтожила ещё 21 летевший на Москву дрон, всего сбили 79 БПЛА

Системы противовоздушной обороны уничтожили ещё 21 беспилотник, который направлялся к столице. Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал эти данные в своём канале в «Максе».

«Отражена атака ещё 21 беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Общее количество нейтрализованных дронов с начала текущих суток выросло до 79 единиц.

Массированный налёт украинских аппаратов на столицу начался после двух часов ночи 20 июля. В первом сообщении фигурировали сразу восемь сбитых дронов. Позже это число продолжило увеличиваться.