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20 июля, 02:36

Ульянов заявил о готовности России уничтожить украинскую пропаганду

Михаил Ульянов. Обложка © Telegram / МИД России

Михаил Ульянов. Обложка © Telegram / МИД России

Россия в состоянии нейтрализовать слабые попытки украинской пропаганды. Такую позицию обозначил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Готова ли Москва нейтрализовать украинскую пропагандистскую риторику? Определённо да»,написал он в соцсети Х.

Также дипломат оценил доводы Киева как «недостаточно убедительные».

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Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал пропаганду Киева и западных союзников. Политик назвал ложной риторику о переходе инициативы к украинским войскам. Медведев отметил, что украинское руководство и его спонсоры используют подобные тезисы для сохранения поддержки и привлечения новых финансовых средств для продолжения боевых действий.

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Лия Мурадьян
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