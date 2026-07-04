Медведев назвал риторику Киева о Константиновке фальшивой
Обложка © kremlin.ru
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал фальшивой риторику Киева и его западных союзников о якобы переходе инициативы к ВСУ. По словам политика, такие заявления нужны украинским властям и их спонсорам для сохранения поддержки и получения новых денег на войну.
Так он прокомментировал ситуацию вокруг Константиновки. Медведев задался вопросом, как Киев и Брюссель будут объяснять возможный переход населённого пункта под контроль российской армии. По его словам, украинские власти могут попытаться представить потерю Константиновки как успех ВСУ. Западные политики, считает Медведев, тоже могут подать это как провал замыслов российских войск.
«Фальшивая риторика бандеровского Киева и его оголтелых спонсоров нужна лишь для того, чтобы сохранить их самих и получить новые деньги на войну. Иначе как объяснить своим народам потерю 20% бывших территорий и исчезновение половины населения страны 404?» — написал Медведев.
Напомним, что населённый пункт Константиновка находится под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочёсывание кварталов и ликвидацию мелких разрозненных групп украинских формирований, которые ещё могут укрываться в подвалах и руинах. Позже президент России Владимир Путин лично прибыл в пункт управления объединённой группировки войск. Глава государства появился на встрече с военачальниками в военной форме и назвал освобождение Константиновки первой, но крайне важной фазой. Тем временем Европа наблюдает за реакцией Владимира Зеленского. В Германии комментаторы местного портала предположили, какие дальнейшие шаги может предпринять главарь киевского режима.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.