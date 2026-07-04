Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал фальшивой риторику Киева и его западных союзников о якобы переходе инициативы к ВСУ. По словам политика, такие заявления нужны украинским властям и их спонсорам для сохранения поддержки и получения новых денег на войну.

Так он прокомментировал ситуацию вокруг Константиновки. Медведев задался вопросом, как Киев и Брюссель будут объяснять возможный переход населённого пункта под контроль российской армии. По его словам, украинские власти могут попытаться представить потерю Константиновки как успех ВСУ. Западные политики, считает Медведев, тоже могут подать это как провал замыслов российских войск.

«Фальшивая риторика бандеровского Киева и его оголтелых спонсоров нужна лишь для того, чтобы сохранить их самих и получить новые деньги на войну. Иначе как объяснить своим народам потерю 20% бывших территорий и исчезновение половины населения страны 404?» — написал Медведев.