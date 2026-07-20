США завершили девятую подряд серию ударов по Ирану

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной серии ударов по территории Ирана. Как уточнили американские военные, операция стала уже девятой подряд.

«Центральное командование завершило нанесение девятый вечер подряд ударов по Ирану», — говорится в сообщении, опубликованном на странице CENTCOM в соцсети X.

По данным командования, целями стали командные пункты, объекты берегового наблюдения, системы противовоздушной обороны, инфраструктура военно-морских сил, а также позиции, где размещались ракеты и беспилотники.

Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги операции, заявил, что американские удары нанесли Ирану серьёзный ущерб.

«Иран очень, очень сильно пострадал. Они потеряли почти всё в военном отношении. У них очень мало что осталось», — сказал Трамп журналистам.

Американский лидер также отметил, что в ночь на понедельник Вооружённые силы США вновь нанесли «мощный удар» по территории Ирана.

Ранее Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что подпись Трампа «лишена всякого доверия» из-за поведения США. По его словам, Вашингтон неоднократно нарушал мирный меморандум.