США балансируют на грани полномасштабной войны с Ираном после гибели военных

Соединённые Штаты оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке. Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что Белый дом рассматривает возможность расширения операций, однако сталкивается с серьёзными ограничениями.

По словам одного из американских чиновников, сложность заключается в сокращающихся запасах средств ПВО, дальнобойных боеприпасов, а также ограничениях на переброску дополнительных войск и техники из-за боевых повреждений.

«У нас недостаточно средств для безопасного проведения операций, и я не думаю, что Белый дом об этом знает», – признал собеседник WP.

Эксперты отмечают, что любые решения о полномасштабном расширении военной кампании могут иметь непредсказуемые последствия как для региона, так и для глобальной безопасности.

Ранее Life.ru писал, что США завершили девятую подряд серию ударов по Ирану. Целями стали командные пункты, позиции ракет и БПЛА, объекты ПВО и военно-морской инфраструктуры. По словам президента Трампа, атаки нанесли Ирану серьёзный ущерб, оставив его почти без военной мощи.