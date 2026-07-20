В России предложили увеличить многодетный маткапитал до 1 млн рублей

В России предложили увеличить материнский капитал при рождении третьего ребёнка до 1 млн рублей. Член ОП РФ Сергей Рыбальченко считает, что такая мера позволит усилить поддержку многодетных семей и стимулировать рост рождаемости.

Политик уточнил, что при рождении второго ребёнка сумма выплат должна соответствовать полной величине маткапитала, которую семья получила бы, если бы ранее не оформляла пособие на первого малыша.

«Одновременно ввести так называемый многодетный материнский капитал, который предоставлялся бы в размере 1 млн рублей при рождении третьего или последующих детей», – пояснил Рыбальченко ТАСС.

Он подчеркнул, что маткапитал остаётся одним из ключевых инструментов демографической политики России. По его словам, с момента запуска программы в 2007 году благодаря ей появилось около 3 миллионов детей, а модернизация выплат поможет увеличить эффект поддержки семей и их экономическую стабильность.

Ранее Life.ru писал, что демография в России остаётся критическим вопросом для будущего страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что демографические процессы напрямую влияют на развитие государства и требуют постоянного внимания. Он подчеркнул системный характер проблем, затрагивающих экономику, социальную сферу и будущее поколений.