Дмитрий Садовников избран новым мэром Якутска

Якутская городская дума избрала нового мэра столицы республики. Им стал Дмитрий Садовников, ранее занимавший пост первого заместителя председателя правительства Якутии.

Решение было принято на открытом голосовании: 23 из 25 присутствующих депутатов поддержали кандидатуру Садовникова.

«Главой городского округа «город Якутск» избран Дмитрий Садовников», – говорится в официальном сообщении городской думы.

Новый мэр приступает к обязанностям, включая координацию работы муниципальных служб и развитие городской инфраструктуры.

Ранее Life.ru писал, что глава Якутска Евгений Григорьев ушёл с должности по собственному желанию. Председатель думы Альберт Семёнов поблагодарил его за работу и вклад в развитие города, отметив плодотворное сотрудничество с коллегами.