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20 июля, 03:47

Дмитрий Садовников избран новым мэром Якутска

Дмитрий Садовников. Обложка © Единая Россия

Дмитрий Садовников. Обложка © Единая Россия

Якутская городская дума избрала нового мэра столицы республики. Им стал Дмитрий Садовников, ранее занимавший пост первого заместителя председателя правительства Якутии.

Решение было принято на открытом голосовании: 23 из 25 присутствующих депутатов поддержали кандидатуру Садовникова.

«Главой городского округа «город Якутск» избран Дмитрий Садовников», – говорится в официальном сообщении городской думы.

Новый мэр приступает к обязанностям, включая координацию работы муниципальных служб и развитие городской инфраструктуры.

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Ранее Life.ru писал, что глава Якутска Евгений Григорьев ушёл с должности по собственному желанию. Председатель думы Альберт Семёнов поблагодарил его за работу и вклад в развитие города, отметив плодотворное сотрудничество с коллегами.

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Юния Ларсон
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