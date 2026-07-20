В зоне спецоперации ликвидирован капитан ВСУ Александр Любарец, которому было всего 23 года. Он был направлен на передовую не из боевого подразделения, а прямо из военного училища, где учился на втором курсе, сообщили в российских силовых структурах ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что это событие иллюстрирует риск молодых военнослужащих, которых украинское командование отправляет на фронт без должного опыта.

«Здесь важно отметить, что ему было всего 23 года, а в зону боевых действий он был отправлен из военного училища на втором курсе», – отметил источник.

Ранее Life.ru писал, что Армия России поразила логистический хаб ВСУ в Черниговской области. Для удара использовался беспилотник «Герань-4 Сикер», а целью стал пункт доставки военных грузов в населённом пункте Березна. Действия российских сил существенно нарушили снабжение противника и снизили его боеспособность на линии фронта.