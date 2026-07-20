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20 июля, 05:19

МИД: Франция и Украина координируют операции террористов в Африке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

Специалисты из Франции и Украины участвуют в подготовке террористических операций в Африке. С таким утверждением выступил директор департамента африканских государств МИД России Анатолий Башкин.

По словам дипломата, их роль не ограничивается передачей разведывательной информации. Он заявил, что иностранные эксперты также могут быть вовлечены в выбор средств поражения и разработку планов будущих атак.

«Это специалисты французские и частично украинские, которые принимают активное участие в применении боевых средств при планировании этих операций», — сказал Башкин.

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Ранее в МИД РФ заявили, что украинские военные пытаются создать в Африке «второй фронт» против России и действуют в Мали, Ливии и Судане. По версии ведомства, они участвовали в атаке на российский танкер и поддерживали мятежников при захвате Эль-Фашера.

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Владимир Озеров
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