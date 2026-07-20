Названы регионы с самыми высокими выплатами пенсионерам за подработку
Пенсионерам на Алтае готовы платить за подработку до 64 тысяч рублей
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Самые высокие выплаты за подработку пенсионерам предлагают в Республике Алтай и Магаданской области, причём наиболее доходным вариантом там стала доставка. Об этом пишет РИА «Новости».
Лидером рейтинга стала Республика Алтай, где людям старшего возраста готовы платить в среднем 63 827 рублей в месяц. Следом идёт Магаданская область с показателем 62 186 рублей.
Третье место заняла Якутия — 58 810 рублей. В первую пятёрку также вошли Тюменская и Московская области, где вознаграждение достигает 58 669 и 58 258 рублей соответственно.
Особенно быстро меняется рынок частичной занятости на Дальнем Востоке. За год предлагаемые суммы выросли на четверть, а число доступных вакансий увеличилось почти вдвое.
Аналитики связывают эту динамику с дефицитом временных сотрудников в туризме и сфере услуг, а также с внедрением технологий искусственного интеллекта.
Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 августа Социальный фонд автоматически пересчитает страховые пенсии работающих и недавно уволившихся пенсионеров с учётом взносов за 2025 год. Подавать заявление не потребуется — расчёт проведут по данным работодателей.
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