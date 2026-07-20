Трое китайцев оказались в больнице после атаки дронов на Подмосковье

Трое граждан Китая госпитализированы после атаки беспилотников в Московской области. Всего, по уточнённым данным, пострадали десять человек, среди них один ребёнок. Об этом написал у себя в телеграм-канале губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Ещё шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу», — указал глава области.

В числе наиболее тяжёлых пациентов — 74-летний мужчина с множественными ранениями. Его готовят к переводу в один из столичных медицинских центров. Кроме того, у 53-летнего пострадавшего диагностировали открытый перелом бедра, у 26-летнего — повреждение голени. Ещё трое мужчин получили осколочные травмы.