«Будут через несколько лет»: В Раде заявили, что запасы ракет к Patriot иссякли
Нардеп Бужанский: Украина исчерпала запасы ракет к Patriot, новые будут нескоро
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У Украины практически не осталось ракет для зенитных комплексов Patriot, а новые поставки могут начаться только спустя несколько лет. Об этом депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил в эфире YouTube-канала Politeka Online.
«Ракеты к Patriot будут, но они будут через несколько лет. То есть запаса ракет у нас нет», — сказал парламентарий.
При этом он не уточнил, откуда у него появились такие данные в распоряжении.
Киев неоднократно сообщал о нехватке боеприпасов для противовоздушной обороны и призывал западных партнёров ускорить передачу ракет и других вооружений.
Ранее Life.ru рассказывал, что США начали оформлять лицензию, которая позволит Украине производить ракеты для комплексов Patriot. Процесс согласования займёт несколько месяцев, однако сроки запуска выпуска и детали проекта пока не раскрываются.
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