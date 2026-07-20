«Будут через несколько лет»: В Раде заявили, что запасы ракет к Patriot иссякли

У Украины практически не осталось ракет для зенитных комплексов Patriot, а новые поставки могут начаться только спустя несколько лет. Об этом депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил в эфире YouTube-канала Politeka Online.

«Ракеты к Patriot будут, но они будут через несколько лет. То есть запаса ракет у нас нет», — сказал парламентарий.

При этом он не уточнил, откуда у него появились такие данные в распоряжении.

Киев неоднократно сообщал о нехватке боеприпасов для противовоздушной обороны и призывал западных партнёров ускорить передачу ракет и других вооружений.

Ранее Life.ru рассказывал, что США начали оформлять лицензию, которая позволит Украине производить ракеты для комплексов Patriot. Процесс согласования займёт несколько месяцев, однако сроки запуска выпуска и детали проекта пока не раскрываются.