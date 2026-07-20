КСИР заявил о ракетном ударе по самолётам ВС США в аэропорту Акабы

Корпус стражей исламской революции заявил об ударе баллистическими ракетами по американским военным самолётам в аэропорту Акабы на юге Иордании. Целями стали транспортные C-17 и разведывательные P-8.

«КСИР заявил, что нанёс удары баллистическими ракетами по самолетам Вооружённых сил США C-17 и P-8 в аэропорту Акабы», — говорится в телеграм-канале Press TV.

Данных о последствиях атаки и возможных потерях не приводится. Американская сторона информацию пока не комментировала. Кроме того, иранские военные сообщили об уничтожении беспилотника MQ-9 на западе республики.

Накануне власти Иордании эвакуировали международный аэропорт и морской порт Акабы из-за угрозы безопасности. Посольство США призвало американцев не приближаться к этим объектам.