Иран показал видео запуска ракет по авиабазам США в Кувейте и Бахрейне

Иран опубликовал кадры запуска баллистических ракет по американским объектам в Кувейте и Бахрейне, главными целями били авиабазы. Видео с утренними пусками со ссылкой на КСИР распространили медиа, связанные с Корпусом стражей исламской революции.

Согласно заявлению Ирана, КСИР атаковал ракетами и БПЛА 85 военных объектов США в странах Ближнего Востока. Так, под удар попали авиабаза Али-ас-Салем в Кувейте и база 5-го флота ВМС США в порту Бахрейна Салман. В иранской армии также заявили об атаке дронами на авиабазу США в районе Шейх-Иса в Бахрейне в ответ на «агрессивные действия американского противника».