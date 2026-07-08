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8 июля, 13:03

Иран показал видео запуска ракет по авиабазам США в Кувейте и Бахрейне

Обложка © X / Basha

Обложка © X / Basha

Иран опубликовал кадры запуска баллистических ракет по американским объектам в Кувейте и Бахрейне, главными целями били авиабазы. Видео с утренними пусками со ссылкой на КСИР распространили медиа, связанные с Корпусом стражей исламской революции.

Иран опубликовал кадры запуска баллистических ракет. Видео © X / Basha

Согласно заявлению Ирана, КСИР атаковал ракетами и БПЛА 85 военных объектов США в странах Ближнего Востока. Так, под удар попали авиабаза Али-ас-Салем в Кувейте и база 5-го флота ВМС США в порту Бахрейна Салман. В иранской армии также заявили об атаке дронами на авиабазу США в районе Шейх-Иса в Бахрейне в ответ на «агрессивные действия американского противника».

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После атак на коммерческие суда в Ормузском проливе США нанесли серию ударов по территории Ирана. В ответ Тегеран заявил о готовности принять жёсткие меры. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что режим прекращения огня можно считать завершившимся. Американский лидер также заявил, что дальнейшие переговоры с Ираном не имеют смысла.

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Владимир Озеров
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