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8 июля, 12:21

В России раскрыли две возможные причины отмены перемирия между США и Ираном

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

За отменой перемирия между США и Ираном могут стоять интересы американского нефтяного бизнеса и израильского лобби, полагает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, группы влияния могли подталкивать президента США Дональда Трампа к более жёсткой линии против ИРИ.

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«Во-первых, есть мощное израильское лобби, которое выступает за продолжение конфликта с Тегераном, чтобы максимально его обескровить и ослабить», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, нефтяным компаниям США невыгодно смягчение санкций. На фоне конфликта цены на нефть могут вырасти, однако мировой рынок рискует столкнуться с риском дефицита, отметил энергетик в беседе с NEWS.ru.

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Напомним, после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе США нанесли серию ударов по Ирану. В ответ Иран пригрозил США решительными шгами. Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между странами больше не действует. Американский лидер счёл переговоры с ИРИ пустой тратой времени.

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Борис Эльфанд
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