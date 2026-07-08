В России раскрыли две возможные причины отмены перемирия между США и Ираном

За отменой перемирия между США и Ираном могут стоять интересы американского нефтяного бизнеса и израильского лобби, полагает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, группы влияния могли подталкивать президента США Дональда Трампа к более жёсткой линии против ИРИ.

«Во-первых, есть мощное израильское лобби, которое выступает за продолжение конфликта с Тегераном, чтобы максимально его обескровить и ослабить», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, нефтяным компаниям США невыгодно смягчение санкций. На фоне конфликта цены на нефть могут вырасти, однако мировой рынок рискует столкнуться с риском дефицита, отметил энергетик в беседе с NEWS.ru.