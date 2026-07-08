В России раскрыли две возможные причины отмены перемирия между США и Ираном
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
За отменой перемирия между США и Ираном могут стоять интересы американского нефтяного бизнеса и израильского лобби, полагает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, группы влияния могли подталкивать президента США Дональда Трампа к более жёсткой линии против ИРИ.
«Во-первых, есть мощное израильское лобби, которое выступает за продолжение конфликта с Тегераном, чтобы максимально его обескровить и ослабить», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, нефтяным компаниям США невыгодно смягчение санкций. На фоне конфликта цены на нефть могут вырасти, однако мировой рынок рискует столкнуться с риском дефицита, отметил энергетик в беседе с NEWS.ru.
Напомним, после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе США нанесли серию ударов по Ирану. В ответ Иран пригрозил США решительными шгами. Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между странами больше не действует. Американский лидер счёл переговоры с ИРИ пустой тратой времени.
Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.