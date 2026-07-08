Цена нефти Brent взлетела до 78 долларов за баррель после слов Трампа об Иране

Цена фьючерсов на нефть Brent подскочила после заявления президента США Дональда Трампа об окончании режима прекращения огня между Штатами и Ираном. Это следует из открытых данных.

Так, на момент публикации баррель «чёрного золота» готовы отпустить за 78,76 доллара. Всего около часа назад она торговалась на уровне в 76 долларов.

Напомним, Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня между США и Ираном. По словам американского лидера, руководство Исламской Республики якобы не выполнило договорённости и вообще «ку-ку».