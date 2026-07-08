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8 июля, 09:39

Цена нефти Brent взлетела до 78 долларов за баррель после слов Трампа об Иране

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Цена фьючерсов на нефть Brent подскочила после заявления президента США Дональда Трампа об окончании режима прекращения огня между Штатами и Ираном. Это следует из открытых данных.

Так, на момент публикации баррель «чёрного золота» готовы отпустить за 78,76 доллара. Всего около часа назад она торговалась на уровне в 76 долларов.

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Напомним, Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня между США и Ираном. По словам американского лидера, руководство Исламской Республики якобы не выполнило договорённости и вообще «ку-ку».

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Матвей Константинов
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