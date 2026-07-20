В Пентагоне назвали главное препятствие к полномасштабной войне с Ираном

Пентагон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные боевые самолёты и готовится расширить операцию против Ирана. Однако военные и чиновники сомневаются, что у Вашингтона хватит ресурсов для серьёзной эскалации, пишет The Washington Post.

По словам одного из представителей администрации, запасы средств ПВО и дальнобойных боеприпасов сокращаются. Часть техники повреждена, а доставка новых сил в регион становится всё сложнее.

«У нас недостаточно ресурсов, чтобы безопасно продолжать операцию, и я не думаю, что Белый дом это осознаёт», — заявил собеседник издания.

Удары по мостам и железнодорожной инфраструктуре в районе Бендер-Аббаса, нанесённые на прошлой неделе, в Тегеране расценили как новый этап конфликта. После этого иранская сторона стала менее сдержанно относиться к возможности атак с потерями среди американских военных.

Опрошенные газетой эксперты также считают, что армия не готова к возможной наземной операции. Подразделения остаются уязвимыми для ракет и беспилотников, а накопленные резервы вооружений заметно истощены.

Служащие на ближневосточных базах рассказали, что многие жилые объекты представляют собой металлические или контейнерные конструкции, почти не защищающие от попаданий. Даже укреплённые казармы не способны выдержать прямой удар баллистической ракеты.

Часть инфраструктуры уже получила серьёзные повреждения. Один из собеседников The Washington Post описал положение фразой: «Нас избивают по всем направлениям».

Ранее стало известно, что Пентагон потратил на военную кампанию против Ирана не менее 40 миллиардов долларов. При этом в подсчёт не вошли расходы, заранее заложенные в оборонный бюджет США на 2026 финансовый год.