Бывший британский премьер Борис Джонсон считает президента США Дональда Трампа той фигурой, которая способна поставить точку в украинском конфликте. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу Sky News.

По словам экс-премьера, как бы парадоксально это ни звучало, именно нынешний хозяин Белого дома может оказать жёсткое давление на Москву и добиться результата. Джонсон подчеркнул, что Трамп готов идти на весьма суровые меры, когда речь заходит о внешней политике.

При этом бывший глава кабинета министров обрисовал и желаемую конечную цель. По его мнению, Вашингтон должен чётко заявить о стратегическом ориентире — свободной, суверенной и независимой Украине.

Джонсон посетовал, что подобных заявлений из американской столицы звучит не так уж много. Вторым обязательным условием он назвал членство Киева в НАТО.

Ранее Борис Джонсон призвал нанести военное поражение России, но натолкнулся на жёсткую отповедь отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса. Военный написал, что Джонсон путает желаемое с реальностью и никакого жизнеспособного пути к разгрому РФ у коллективного Запада попросту не существует. Дэвис предостерёг, что дальнейшее игнорирование фактов и упорство в провальной политике рискует расширить конфликт и привести к военному краху самого Запада, который уже проиграл экономически и политически.