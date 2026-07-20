Обвиняемый в подготовке теракта против участника СВО на Ставрополье арестован

Обвиняемый по делу о подготовке теракта против капитана запаса Вооружённых сил РФ арестован на два месяца. Информацию подтвердили в пресс-службе судов Ставропольского края.

«Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Постановление суда вступило в законную силу», — отметили в пресс-службе.

Обвиняемый действовал в составе банды, он приобрёл компоненты для самодельного взрывного устройства с целью подрыва автомобиля капитана запаса ВС РФ, участника СВО и региональной программы «Герои Ставрополья». Дело расследуется по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Как уже сообщалось, сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали покушение на жизнь бывшего военнослужащего в Ставропольском крае. 49-летний россиянин по собственной инициативе вышел на связь с украинской спецслужбой. Получив инструкции от куратора, он провёл разведку у дома потенциальной жертвы и начал собирать самодельное взрывное устройство, предназначенное для минирования автомобиля. Реализовать замысел злоумышленнику не дали. Он был схвачен силовиками.