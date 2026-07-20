ФСБ показала задержание готовившего подрыв машины участника СВО на Ставрополье

ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, подозреваемого в подготовке подрыва автомобиля участника СВО в Ставропольском крае. По данным ведомства, фигурант действовал по заданию украинского куратора.

ФСБ сняла задержание исполнителя на Ставрополье. Видео © Центр общественных связей ФСБ

Сначала мужчина провёл разведку возле дома бывшего военнослужащего. После этого он приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства, которое планировал установить на машину.

«При попытке реализации преступного замысла злоумышленник задержан, у него изъяты компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства в домашних условиях, а также средства связи, содержащие переписку с куратором», — рассказали в ФСБ.

Ранее ФСБ показала допрос 25-летней россиянки, которую заподозрили в подготовке покушения на высокопоставленного военнослужащего. По версии следствия, девушка следила за целью и выполняла задания украинского координатора.