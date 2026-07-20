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20 июля, 08:10

Посол России Андрей Келин может войти в Совфед после окончания миссии в Лондоне

Обложка © ТАСС / Илья Дмитрячев

Обложка © ТАСС / Илья Дмитрячев

Бывший посол России в США Сергей Кисляк может покинуть Совет Федерации. Его место, как ожидается, займёт действующий глава российской дипмиссии в Великобритании Андрей Келин, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Кисляк представляет главу Мордовии в верхней палате парламента с 2017 года. Предполагается, что он сложит полномочия после сентябрьских выборов губернатора республики. По данным издания, 75-летний сенатор не планирует продолжать работу по семейным обстоятельствам и из-за состояния здоровья.

В начале июля Келин объявил, что в ближайшее время завершит командировку в Лондоне. Российское посольство в Великобритании он возглавляет с 2019 года. Официально о назначении дипломата в Совет Федерации пока не объявлялось. Решение может быть принято после выборов главы Мордовии.

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Андрей Келин 3 июля подтвердил, что вскоре завершит дипломатическую миссию в Великобритании. За время работы в Лондоне он взаимодействовал с правительствами четырёх британских премьер-министров.

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Полина Никифорова
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