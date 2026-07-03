Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о скором завершении своей миссии

Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что в ближайшее время завершит дипломатическую миссию в Лондоне. Он возглавляет представительство РФ с 2019 года.

«Действительно, я скоро завершаю свою командировку», — заявил 69-летний дипломат в разговоре с ТАСС.

Посол отметил, что за годы службы в Лондоне взаимодействовал с правительствами Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака и Кира Стармера.

При этом Келин не исключил, что до завершения своей работы может застать смену ещё одного главы британского правительства.

«Возможно, успею поработать еще несколько дней при пятом премьер-министре», — сказал он.

Причиной для такого заявления дала ситуация в правящей Лейбористской партии. Её лидер Кир Стармер 22 июня объявил об уходе. Пока единственным кандидатом на его место стал экс-мэр графства Большой Манчестер Энди Бернем. 18 июня его избрали в Палату общин. Если другие депутаты не выдвинут свои кандидатуры, Бернем возглавит кабинет министров уже 20 июля.

Самым ярким впечатлением за почти семь лет службы Келин назвал попытки изоляции посольства весной 2022 года. «По существу, мы были отрезаны в Лондоне от всего — не только от финансирования, но и от какого-либо снабжения. Существовала даже угроза того, что прекратится обеспечение посольских зданий водой, электричеством и газом», — поделился он.

По словам дипломата, на стабилизацию ситуации ушёл примерно год. Он подчеркнул, что сотрудникам пришлось приложить большие усилия для нормализации обстановки и продолжения выполнения функций.

Трудности сохраняются и сейчас. Келин указал на «создаваемую вокруг посольства атмосферу подозрительности и враждебности». Этому, по его мнению, активно способствуют местные СМИ.

Британские банки с особой дотошностью проверяют транзакции дипмиссии, а многие организации отказываются от сотрудничества под давлением властей. В ответ на это сотрудники ставят властям на вид любые случаи несоблюдения Венской конвенции.

В начале 2020 года Келин успел лично вручить верительные грамоты королеве Елизавете II в Букингемском дворце. Он стал одним из последних дипломатов, сделавших это очно. Вскоре из-за пандемии монарх перешла на онлайн-формат, а в сентябре 2022 года ушла из жизни.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что объекты британских компаний, участвующих в производстве вооружений для Украины, могут стать целями для ответных мер РФ, и Москве известны их адреса. Он отметил, что позиции Лондона и Москвы диаметрально противоположны, а Британия препятствует переговорным процессам.