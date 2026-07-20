«С ними нужно бороться»: Лебедев выделил категорию людей, которые угрожают будущему России

Артемий Лебедев назвал антипрививочников людьми, которые угрожают будущему страны. Таким мнением блогер поделился в обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео».

«Вот эти ребята реально представляют опасность для будущего страны. Люди, которые не поставят прививку своим детям — вот это настоящие люди, с которыми нужно бороться», — заявил он.

Лебедев призвал не игнорировать проблему и активно противодействовать тем, кто отказывается от вакцинации детей. По его мнению, именно они заслуживают самого серьёзного общественного внимания.

Ранее Артемий Лебедев рассказал о неочевидном различии между Россией и Европой. По его словам, в России при наступлении жары люди сразу покупают кондиционеры, и с начала 90-х они есть почти в каждом доме. В Европе же кондиционеры встречаются реже из-за ограничений на установку на фасадах, дорогой электроэнергии в ряде стран ЕС и противодействия части экоактивистов.