F-35 и F-16 летят к Ирану: США срочно усиливают группировку на Ближнем Востоке

Соединённые Штаты срочно перебрасывают дополнительные боевые самолёты на Ближний Восток на фоне обострения конфликта с Ираном. В операции задействованы истребители F-35 и F-16, пишет The Wall Street Journal.

«США спешно перебрасывают в регион дополнительные боевые самолёты. Задействованы американские истребители F-16 с авиабазы Шпангдалем в Германии... На Ближний Восток также направляются малозаметные американские истребители F-35 с британской авиабазы Лейкенхит в Англии», — говорится в публикации.

Пункт назначения авиации не раскрывается. Вместе с ней к району противостояния направляются воздушные заправщики, которые позволят увеличить дальность полётов.

Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о завершении конфликта в ночь на 18 июня. Однако 8 июля американские военные возобновили атаки по территории исламской республики. Центральное командование ВС США объяснило новые удары действиями Ирана против торговых судов в Ормузском проливе. Тегеран в ответ атаковал объекты Пентагона в нескольких странах региона.

Иранские власти обвинили Белый дом в нарушении договорённостей. Дональд Трамп 9 июля объявил, что режим прекращения огня больше не действует.

Позднее Трамп объявил о новой блокаде Ирана и потребовал взимать 20% за проход судов через Ормузский пролив. Ограничения распространяются на иранские корабли и связанный с республикой коммерческий трафик.