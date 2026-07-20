Глава Свердловской области отправил в отставку мэра Первоуральска Игоря Кабца

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отправил в отставку главу Первоуральска Игоря Кабца. Об этом руководитель области написал в телеграм-канале.

По словам главы региона, Первоуральск — один из крупных промышленных городов Среднего Урала, который, даже несмотря на серьёзную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством.

Сегодня городская дума получит необходимые документы, после чего будет запущен процесс назначения временно исполняющего обязанности, а затем и избрания нового главы Первоуральска.

Ранее Life.ru рассказывал, что временно исполняющим обязанности президента Южной Осетии стал премьер-министр Марат Камболов в связи со сложением полномочий действующим главой государства Аланом Гаглоевым. Переход полномочий к главе правительства предусмотрен Конституцией республики, Камболов будет руководить страной до избрания нового президента.