Греция заставила ЕС отступить: 21-й пакет санкций против России могут переписать

Еврокомиссия может скорректировать 21-й пакет санкций против России из-за возражений Греции. В Брюсселе опасаются, что часть предложенных ограничений ударит по экономическим интересам самого Евросоюза. Об этом пишет Politico.

Один из дипломатов признал, что ЕК пытается найти компромисс для согласования новых мер. Позиция Афин показала, что инициатива затрагивает важные для отдельных стран отрасли.

Греция выступает против запрета на перевозку российского сжиженного природного газа в третьи государства. Власти страны считают, что европейские судоходные компании уступят рынок конкурентам за пределами объединения.

Теперь Еврокомиссия оценивает возможные последствия предлагаемых рестрикций. Предварительные результаты анализа могут представить 22 июля на встрече послов государств — членов ЕС. Из проекта также могут убрать спорный пункт, связанный с австрийской банковской группой Raiffeisen. Ещё одним вариантом стало сохранение действующего потолка цен на российскую нефть.

Ранее Греция заблокировала согласование 21-го пакета, выступив против запрета на перевозку российского СПГ в третьи страны. Афины добиваются защиты судоходной компании Dynagas, принадлежащей греческому предпринимателю Джорджу Прокопиу.