Календарь прибавок в августе: кому и когда повысят пенсии, пособия и зарплаты

Пенсии работающих россиян увеличат с 1 августа в рамках ежегодного перерасчёта. График индексации социальных выплат в беседе с «Лентой.ру» раскрыла депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По её словам, в стране регулярно повышают более 40 видов пособий и льгот. С 1 января пересматривают выплаты, зависящие от МРОТ, включая больничные и пособия по беременности и родам.

С 1 февраля индексируют материнский капитал, помощь людям с инвалидностью и другие меры поддержки. Страховую пенсию по старости в следующем году планируют повысить дважды — с учётом инфляции и доходности инвестиционного портфеля Социального фонда.

«Таким образом, у нас ежегодно идёт повышение, но какое-то особенное повышение мы сейчас не обсуждаем», — подчеркнула Бессараб.

С 1 августа прибавку получат продолжающие трудиться пенсионеры. Осенью также пересчитают обеспечение военнослужащих и их денежное довольствие, а в ряде случаев — зарплаты силовиков и госслужащих.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 августа Социальный фонд автоматически пересчитает страховые пенсии с учётом взносов, уплаченных работодателями за 2025 год. Подавать заявление не потребуется, а перерасчёт затронет как продолжающих работать пенсионеров, так и тех, кто уже уволился.