Большинство военнослужащих ВСУ, удерживающих позиции в Днепропетровской области, — люди старше 50 лет. Об этом рассказал командир мотострелковой роты батальона «Кедр» 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» ВС РФ Александр Волков.

По его словам, возрастной состав украинских подразделений заметно изменился. Чаще всего на передовой встречаются мужчины старше 50 лет.

«Возрастной контингент разный, но чаще всего это люди старше 50 лет. Во-первых, у них подвижность уже не та, и физическое состояние не то», — заявил Волков ТАСС.

Командир также заявил, что подавляющее большинство военнослужащих украинской армии на этом направлении составляют граждане, мобилизованные в принудительном порядке.

А ранее стало известно, что командир взвода ВСУ покончил с жизнью после того, как ему доложили, что на штурм он отправится вместе с пожилыми мобилизованными. По словам украинского военного, попавшего в плен, среди личного состава подразделений ВСУ участились случаи комплектования штурмовых групп людьми старшего возраста.