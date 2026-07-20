Из какого «сора» вырос Ролан Быков: Елена Санаева готовит книгу о муже

Елена Санаева работает над книгой о Ролане Быкове, в которой намерена показать не только его карьеру, но и людей, обстоятельства и идеи, повлиявшие на становление выдающегося режиссёра. О новом проекте народная артистка России рассказала журналистам.

Основой издания станут личные воспоминания актрисы и редкие архивные документы.

«Я взялась за работу написать книжку о Ролане, о его творчестве, как он формировался, из какого «сора» вырос», — сказала Санаева в беседе с сайтом MK.Ru.

Отдельную главу посвятят творческому объединению Михаила Ромма на «Мосфильме», где работал Быков. В книгу также войдёт его статья «Ромовцы», передающая атмосферу той кинематографической среды.

Открыть повествование Санаева планирует воспоминаниями отца режиссёра Антона Михайловича. Актриса призналась, что надеется сохранить силы и ясность мысли, чтобы довести замысел до конца.

Собранный ею архив Быкова уже передан в РГАЛИ и доступен исследователям. Копию материалов Санаева намерена направить в Музей кино для дальнейшей работы киноведов.

Ранее балетмейстер Николай Цискаридзе рассказал, что написал автобиографию лишь благодаря вынужденной паузе во время пандемии и не ожидал такого интереса читателей. Сейчас новых проектов он не готовит, предпочитая публичным мероприятиям спокойные вечера дома.