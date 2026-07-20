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20 июля, 09:08

Песков: Кремль не видит сдвига в отношениях Германии к РФ

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В Кремле не видят реальных изменений в политике Германии по отношению к РФ, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о возможном «конструктивном сдвиге». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Слышим много заявлений на этот счёт, дискуссий среди европейских политиков, но в прикладном плане это никак реально не проецируется на политику этих стран», — сказал Песков.

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Таким образом, Песков прокомментировал публикацию, где по данным The Times, произошли изменения в подходе к переговорам с Россией — Берлин сместил акцент в сторону прагматичного диалога и поиска рабочих контактов. Внутри немецкого руководства наблюдается так называемый «сдвиг настроения», выражающийся в стремлении снизить конфронтацию и подготовить основу для будущих коммуникаций.

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Анастасия Никонорова
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