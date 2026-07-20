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Регион
20 июля, 09:14

Песков: Россия не была инициатором сворачивания отношений с Западом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российская сторона не выступала инициатором сворачивания отношений с Западом. Об этом в очередной раз напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя текущее состояние внешнеполитических контактов.

«Мы не были инициаторами сворачивания отношений. Но тот опыт, который мы приобрели, будем использовать при возобновлении диалога», — заявил представитель Кремля.

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Ранее Life писал, что Германия пересмотрела свой подход к возможным переговорам с Россией — теперь в Берлине больше склоняются к прагматичному диалогу и поиску рабочих контактов. В немецких властных кругах наметился перелом в настроениях — теперь там хотят смягчить риторику и создать основу для последующего диалога. Параллельно западные издания писали о нескольких не слишком согласованных попытках наладить контакты с Москвой.

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Александра Мышляева
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