Пара из России не может покинуть Грузию из-за обвинения в контрабанде золота

В Грузии задержаны российские граждане Владислав, 63 года, и Маргарита, 55 лет, по подозрению в контрабанде золота. Таможня конфисковала их автомобиль и ювелирные украшения. Теперь пара не может вернуться домой из-за возможного возбуждения уголовного дела. О случившемся пишет SHOT.

В Грузии задержаны россияне по подозрению в контрабанде. Фото © SHOT

Подозреваемая в контрабанде. Фото © SHOT

Пара приехала на границу на своём Range Rover Sport 16 июля. Таможенники обратили внимание на часы мужчины. Владислав пояснил, что везёт их в Турцию для изготовления ремня — аксессуар ему подарили на 50-летие. Внимание сотрудников затем привлекли золотые украшения Маргариты, которые она пыталась спрятать в дорожной сумке.

В итоге были конфискованы пять колец, браслет, цепочка, серьги, застёжка, часы и автомобиль стоимостью около 5 млн рублей. Сейчас подозреваемые находятся в Тбилиси и не могут покинуть страну до решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Украине завершилась самая масштабная за последние годы операция по борьбе с нелегальным оборотом марихуаны. Она проводилась с 22 июня по 13 июля. Утверждается, что силовики осуществили 435 обысков в 23 областях страны и Киеве. По итогам рейдов удалось изъять почти 30 тысяч наркосодержащих растений и 172 килограмма готового каннабиса. Была прекращена деятельность 12 подпольных лабораторий, где выращивали запрещённые вещества.