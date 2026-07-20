Золовка Шульман* приговорена к пяти годам колонии за растрату 3,7 млн рублей
Екатерина Шульман*. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Мещанский районный суд Москвы приговорил золовку политолога Екатерины Шульман* Ларису Шульман к пяти годам колонии общего режима за растрату 3,7 миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщили адвокаты потерпевшей стороны.
«Суд назначил Ларисе Шульман наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима», — рассказали адвокаты адвокатского бюро «Аргументъ» Артём Доронин и Игорь Короткий.
Хищение было совершено с расчётных счетов ТСЖ «Рождественский бульвар д. 10/7». Суд признал вину подсудимой доказанной в полном объёме.
Напомним, прокурор запросил для золовки Ларисы Шульман восемь лет колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей. По данным следствия, в 2023 году, будучи председателем ТСЖ «Рождественский бульвар д. 10/7», она оплачивала за счёт товарищества ремонт зданий, принадлежавших её брату Михаилу Шульману и не находившихся под управлением ТСЖ. Доступа к банк-клиенту и мобильному банку, кроме неё, никто не имел, а суд установил платежи подрядчикам на сумму около 928 тысяч и 2,8 миллиона рублей за работы на посторонних объектах. Потерпевшей стороной признано само товарищество.
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