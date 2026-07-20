Золовка Шульман* приговорена к пяти годам колонии за растрату 3,7 млн рублей

Напомним, прокурор запросил для золовки Ларисы Шульман восемь лет колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей. По данным следствия, в 2023 году, будучи председателем ТСЖ «Рождественский бульвар д. 10/7», она оплачивала за счёт товарищества ремонт зданий, принадлежавших её брату Михаилу Шульману и не находившихся под управлением ТСЖ. Доступа к банк-клиенту и мобильному банку, кроме неё, никто не имел, а суд установил платежи подрядчикам на сумму около 928 тысяч и 2,8 миллиона рублей за работы на посторонних объектах. Потерпевшей стороной признано само товарищество.