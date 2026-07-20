Пашинян похвастался, что прочитал «Евгения Онегина» в оригинале

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сейчас находится в отпуске, посвятил свободное время русской классике. Глава правительства сообщил, что полностью прочитал роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин» на языке оригинала.

Пашинян в отпуске прочитал «Евгения Онегина» в оригинале. Видео © Telegram / Nikol Pashinyan

«Прочитал, завершил роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». А что читаете вы?» — обратился политик к своим подписчикам у себя в телеграм-канале, продемонстрировав на видео книгу из популярной советской серии.

На кадрах видно, что издание входит в двухсоттомную «Библиотеку всемирной литературы», которую выпускали в СССР с 1967 по 1977 год на русском языке. Пашинян взял отпуск с 10 по 29 июля и, судя по всему, решил провести его с книгой в руках.

Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян подал иск на экс-депутата Софию Овсепян из-за её интервью, где она назвала его «мразью» и заявила, что заранее знала о фальсификации результатов выборов. Политик настаивает на официальном принесении извинений и выплате 6 миллионов драм (примерно 16,2 тыс. долларов) в качестве возмещения за нанесённые оскорбления и распространение ложных сведений.