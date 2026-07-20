Минобороны: ПВО сбила за сутки 917 украинских беспилотников и 4 снаряда HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки ликвидировали 917 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолётного типа. О результатах боевой работы отчитались в Министерстве обороны РФ.

Помимо массированного налёта дронов, расчётам ПВО удалось сбить восемь управляемых авиабомб и четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Таким образом, суточный показатель перехваченных целей приблизился к тысяче.

В военном ведомстве также обновили общую статистику с начала спецоперации. К настоящему моменту противник потерял 673 самолёта, 284 вертолёта, свыше 185 тысяч беспилотников, 666 зенитных ракетных комплексов, более 30 тысяч танков и бронемашин, почти 36 тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов, а также без малого 67 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что трое граждан Китая госпитализированы после атаки дронов на регион. В общей сложности пострадали десять человек, включая одного ребёнка. Шестерых раненых, в том числе трёх китайцев, доставили в Домодедовскую больницу. Среди наиболее тяжёлых — 74-летний мужчина с множественными ранениями, которого готовят к переводу в столичный медцентр, у 53-летнего диагностирован открытый перелом бедра, у 26-летнего — повреждение голени, ещё трое получили осколочные травмы.