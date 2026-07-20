Балицкий доложил Путину о снижении эффективности дронов ВСУ в Запорожье
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Эффективность украинских беспилотников в Запорожской области заметно снизилась благодаря развитию средств противовоздушной защиты. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле.
По словам главы области, военные постоянно совершенствуют способы противодействия воздушным атакам, что уже отразилось на результативности налётов.
«Могу сказать к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов», — заявил Балицкий.
Он добавил, что применяемые комплексы и методы защиты продолжают дорабатываться с учётом меняющейся тактики противника.
Напомним, что Владимир Путин начал рабочую неделю со встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. В Кремле отметили, что ситуация в регионе требует особого внимания, а подробности беседы будут опубликованы позднее.
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